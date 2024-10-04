女子プロゴルフの『NOBUTA GROUP マスターズGCレディース』が10月17日（木）～20日（日）、マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）で行われる。賞金総額2億円、優勝賞金3600万円を争うビッグトーナメントで、年間女王争いも佳境を迎える。 最も注目されるのは、今季7勝（通算7勝）の竹田麗央。9月5日～8日の『ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会』、9月26日～29日の『日本女子オ&#1