個性豊かな商品で香川県をアピールします。今年度の「かがわ県産品コンクール」の表彰式が行われました。 【写真を見る】かがわ県産品コンクールの表彰式高校生が発案したハマチの背骨を使った商品が県知事賞に【香川】 洗練されたデザインの器。本来は捨てられている庵治石の粉を使い、陶器と磁器、両方の良さをあわせもっています。 ほかにもご飯のおともやスイーツ、うどんなど…どれも香川県らし