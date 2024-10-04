½÷Í¥¤Î»³ËÜÈþ·î¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£9·î28Æü¡¢»³ËÜ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¡¢»³ËÜÈþ·î¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢ÀèÆü¤Î¥É¥é¥Þ»£±ÆÃæ¤Î²ø²æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ê¡¢³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¶Ä¤®¤Ê¤¬¤é²ø²æ¤Î²óÉü¤È¡¢ËÜ¿Í¤ÎÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤ËÎÅÍÜ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£10·î4Æü¡¢»³ËÜ¤Ï¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¼«¿È¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö³§ÍÍ