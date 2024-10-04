8月26日に第3子を出産したモデルでタレントの近藤千尋(34)が自身のインスタグラムを更新。仕事復帰オフショットに反響が起こっている。近藤は「少しずつお外の世界へ今日は初めて一緒にお仕事へ」と我が子と共に仕事場に向かったことを報告。「オムツやお尻拭きを持ち歩くのが久々すぎて忘れ物がないかドキドキでした笑」とコメント共に、白のTシャツに黒のスカート、スウェットを肩から掛けた駐車場でのオフショットを投