SKY-HIが主宰するマネジメント/レーベル“BMSG”が発足した自社レーベル「Bullmoose Records」から、HIP HOP、R＆Bをルーツに持つSKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKOが集結したクルー“BMSG POSSE” （ビーエムエスジーポッセ）。 BMSG POSSEが12月にリリース予定のオムニバスアルバム「TYOISM Vol.1』から第1弾コラボレーションアーティストCHANGMOと共に制作した楽曲「ZOOM （Prod. ZEN （INIMI）, Sunny （