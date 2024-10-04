Xdinary Heroesのジョンスが、多彩な魅力を詰め込んだニューアルバムの個人コンセプトフォトを公開した。JYPエンターテインメントは昨日（3日）、公式SNSを通じてリーダーでありドラマーのゴニルのコンセプトフォトを初めて公開した。本日（4日）正午には、キーボーディストのジョンスのコンセプトフォトと「It's REAL ME」と題した映像を公開した。コンセプトフォトの中で彼は、強烈なカリスマ性とさわやかなエネルギーで正反対な