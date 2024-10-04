札幌市で２０２１年、当時小学３年生の児童が、中学生から性的ないじめを受けたことについて、札幌市教育委員会は来週、いじめの重大事態として調査した報告書を公表する予定です。報告書では２０２１年、市内の小学校に通う３年生の児童が、スポーツ少年団で知り合った中学生から繰り返し性的ないじめを受け、「ストレス性障害」になったと認定されています。札幌市教育委員会によりますと、児童の保護者からの申し立てを受