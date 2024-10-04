ボートレース浜名湖のG1「浜名湖賞」は2日目を終えた。初日「エキサイトドリーム戦」勝者の菊地孝平がVモードに入ってきた。2日目の2走も、6枠だった前半4Rが2着、そして後半9Rは3コースから鮮やかに捲り差し突破で快勝。3走オール2連対でシリーズ序盤をリードした。「凄く出ていますとはまだ言い切れないけど、エンジンに関してはもう十分でしょう。行き足がいいのでスタートも決まっている。ターン回りに少しロスがあるの