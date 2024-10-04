高知市で開かれた「はし拳」の全日本選手権大会＝4日午後手に汗ならぬ、手に箸握る真剣勝負―。高知・土佐地方の伝統的なお座敷遊び「はし拳」の全日本選手権大会が4日、高知市のホテルで開かれた。2人が手首の内側に隠した箸の数を当て合い、負けたら杯につがれた日本酒を飲み干す習わしで、参加者がうれしそうに杯を傾けていた。56回目となる今回は県内から計138人が集い、トーナメント戦が行われ、「いらっしゃい」「3本」