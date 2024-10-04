自民、立憲民主両党の参院国対委員長は4日の会談で、旧優生保護法下の強制不妊手術を巡る補償法案に関し、7日の衆院本会議で通過すれば8日の参院本会議で採決する方針で合意した。今国会中に成立する見通しとなった。