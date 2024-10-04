中野麟太朗男子ゴルフのアジア太平洋アマチュア選手権第2日は4日、静岡県太平洋クラブ御殿場（パー70）で行われ、悪天候で開始時間が大幅に遅れたため日没サスペンデッドとなり、ほとんどの選手がプレーを終えられなかった。日本勢は中野麟太朗（早大）が13ホールを終え、通算7アンダーで暫定首位。松井琳空海（第一学院高）と福住修（専大）は競技を終了し、ともに3アンダーとした。本大志（JGAナショナルチーム）は13ホール