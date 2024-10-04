勤務時間外に無許可で風俗店などで働き、約140万円の収入を得ていたとして、熊本市は20歳の女性職員を懲戒処分しました。 【写真を見る】『無許可で風俗店勤務』20歳の熊本市職員を懲戒処分「借金返済のため副業した」 「誠に申し訳ございませんでした」 停職6か月の懲戒処分を受けたのは、熊本市財政局に勤務していた20歳の女性主事です。 職員はきょう（10月4日）付で依願退職しています。 熊本市によりますと職員は今年1