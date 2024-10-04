撮影中の事故で頭部を負傷した女優の山本美月（33）が4日、インスタグラムを更新。「私はとっても元気です!!」と報告した。山本は「皆様、ご心配おかけして申し訳ございません。私はとっても元気です!!」と、ピースサインをした写真をアップ。「皆さんに作品が届く日を楽しみに、撮影頑張ります」と意気込みをつづり、フォロワーを安心させた。動画配信サービス「Hulu」は、9月26日に山本と、麻生祐未（61）について「HJホールディ