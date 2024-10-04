俳優の阿部寛（60）が主演を務めるNHK土曜ドラマ「水平線のうた」（25年3月1日、8日午後10時）が4日、制作開始を発表した。宮城県石巻市と女川町を舞台にしたユーモラスで温かなヒューマンドラマ。震災で妻と娘を失い、タクシー運転手として働く大林賢次（阿部）が、乗客の女子高生が口ずさんだ曲を聞いたことをきっかけに妻の想いを知る。その女子高生や音楽仲間とともに、町にささやかな奇跡を起こす物語となっている。女子高生