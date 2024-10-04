兵庫県尼崎市議会の光本圭佑市議（45）=3期目、無所属=が政務活動費を横領したなどとして在宅起訴された事件で、市議会は、地方自治法100条に基づく調査特別委員会（百条委員会）を設置する方針を固めた。7日の議会運営委員会で協議をしたうえで、9月定例会最終日の10月8日の本会議に設置議案が提出され、可決される見通し。関係者によると、百条委は、8人程度の委員で構成。10月中に第1回の会合を開き、その後、光本市議ら