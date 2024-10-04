歌手で女優の菊池桃子（56）が4日、MBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）に出演。フリーの山本浩之アナウンサー、元TBS記者でジャーナリストの武田一顕氏を“デレデレ”にさせた。菊池は歌手デビュー40周年を記念して、ゲスト出演。往年のアイドルの出演に、山本アナが「全然お変わりないですね。若い頃から、お姿、しゃべり方、たたずまい」とニコニコ話すと、菊池は「いろいろと変わっておりました。