フリーアナウンサーの有働由美子が４日、ニッポン放送「うどうのらじお」に出演。２年契約最終年となる今季限りで勇退することが判明したプロ野球阪神・岡田彰布監督について語った。大のタイガースファンとして知られる有働は「木曜日の朝に起きて、心臓バクバクする情報が入ってきたんですけど、阪神タイガースの岡田現監督の退任報道で…」とこの話題に言及。雑誌の企画で対談するなど、関係性もあっただけに大いに動揺し