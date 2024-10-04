aespaが、ニューミニアルバムのコンテンツを公開し、期待を高めている。aespaは、10月1日からYouTube Shorts、Instagramのリール、TikTokなど様々な公式SNSを通じて、5thミニアルバムのタイトル曲「Whiplash」音源の一部を活用したショート映像「Whiplash Universe」を順次公開した。また、ウェブサイトのプロモーションもオープンした。機械の模型を操作して「Whiplash」音源の一部を直接ミキシングし、ダウンロードできる「WHIPM