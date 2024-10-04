先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。週刊New Open News注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました！ まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。1. La mansarda（東京・中野坂上）2024年6月、中野坂上駅から徒歩3分ほどの場所に、季節の野菜と豚肉を中心