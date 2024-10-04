ことしは、猛暑の影響で様々な食材が高くなっていますが、秋の味覚にも影響が出ています。愛知県有数の梨の産地、安城市の農園を取材しました。 【写真を見る】「半分以上捨てた」暑すぎて梨に異変…虫の増加＆高温障害“秋の味覚”→“夏の味覚”に？ オリジナル品種の「愛甘水」や「甘ひびき」が人気の梨農園。今は「豊月」の出荷の真っ最中ですが… （甘水園 猪飼幸宏さん）「（豊月は）去年10割採れていたとすると、虫の