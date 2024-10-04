デジタル時代の「リスキリング支援」も 当社は世界60の国・地域で事業を展開する「人財サービス」のグローバルにおけるリーディングカンパニーの1社・アデコグループの日本法人です。 今、日本では全産業的に人手不足状態にあります。我々のような「人」に関わる業界も、従来通りのやり方だけでは厳しいと感じており、何かしら会社としての付加価値を求職者に提供できないと選んでいただ