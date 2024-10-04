イラン最高指導者ハメネイ師 イスラム諸国には共通の敵がいる イスラエルは暗殺や民間人の殺害によって勝利したふりをしている イスラエルの最近の行動から蓄積されたものは、怒りを増大させ、抵抗の動機を強めている すべての国は侵略者から自国を守る権利がある イランのイスラエルへの攻撃は正当なもの イスラエルへの対応を遅らせることも急ぐこともない 必要なら再度攻撃