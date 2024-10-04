北アルプスの玄関口、松本市では4日から100を超えるアウトドアメーカーが集うイベントが開かれています。飯島榛菜記者「キャンプに欠かせないテントやリュック。県内外のアウトドアメーカーが勢ぞろいしています。アウトドア好きにはたまらない空間となっています」松本市のやまびこドームで始まった「ALPS OUTDOORSUMMIT」。会場には県内外から111のブランドが集結し、数多くのアウトドアグッズが