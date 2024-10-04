東京時間17:48現在 香港ハンセン指数 22736.87（+623.36+2.82%） 中国上海総合指数 3336.50（休場） 台湾加権指数 22302.71（-87.68-0.39%） 韓国総合株価指数 2569.71（+8.02+0.31%） 豪ＡＳＸ２００指数 8150.00（-55.19-0.67%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81840.50（-656.60-0.80%） ４日のアジア株は、まちまち。中東情勢の緊迫化や米雇用統計の発表を控えてのポジション調整の