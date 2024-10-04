ユーロ圏１０年債利回り格差伊１３２ｂｐ仏７８ｂｐ小動き ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:19時点）（%） ドイツ2.18 フランス2.961（+78） イタリア3.496（+132） スペイン2.947（+77） オランダ2.473（+29） ギリシャ3.144（+96） ポルトガル2.731（+55） ベルギー2.799（+62） オーストリア2.695（+52） アイルランド2