気になる彼との初デートはワクワクしますよね。でも見た目がどんなにタイプでも、自分の常識では考えられない彼の言動に引いてしまうこともあるもの。いままでの熱が嘘だったかのように、気持ちがサーッと冷めてしまうでしょう。そこで今回は「ご飯デートで幻滅した男性の言動」の中から1つ、スプーンをなめる話をご紹介します。スプーンをなめる「マッチングアプリで知り合った人と食事に行ったときのこと。見た目もカッコいいし