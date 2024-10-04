ヤクルトの山崎晃大朗選手の引退試合が3日に行われ、最後まで監督や選手らに愛されました。高津臣吾監督から「非常に男前で･･･中身が男前で先輩からいじられ、後輩から嫌がられ、走攻守非常に微妙な選手でした。ただ誰よりもチームを理解し自分の立ち位置を理解し、山崎とベンチで声をかける前に何度も目が合い、ベンチ飛び出す姿はさすがだといつも感心していました」と山崎選手について話します。さらに「晃大朗本当にありがとう