日本サッカー協会（ＪＦＡ）は４日、女子代表「なでしこジャパン」の１０月２６日の国際親善試合・韓国戦（国立競技場、１４時２０分開始）のチームスタッフを発表。元日本代表で現在はアンダー世代代表のロールモデルコーチを務める内田篤人氏（３６）がコーチとして入った。なでしこジャパンはパリ五輪後に退任した池田太監督の後任となる新監督選定に時間がかかり、ＪＦＡの佐々木則夫女子委員長（６６）が監督代行として指