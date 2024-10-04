石破総理はきょう、就任後初めて所信表明演説に臨みました。総裁選で掲げた政策が消えるなど、「石破カラー」が薄れる内容となり、野党からはヤジが相次ぎました。石破総理の“国会デビュー”は波乱の幕開けとなりました。石破総理「政治に対する信頼を取り戻し、日本の未来を創り、日本の未来を守りぬく決意です」所信表明演説で石破総理がまず訴えたのは、裏金問題で失われた政治の信頼回復です。石破総理「政治資金問題などをめ