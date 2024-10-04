「プロレス・ＤＤＴ」（３日、新宿ＦＡＣＥ）ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥの武知海青がプロレスデビュー３戦目を行った。９・２９後楽園ホール大会で２戦目を行ったが、師匠の大石真翔が今大会をもってＤＤＴを退団するとあってタッグ結成を熱望し、急きょ試合が組まれたもの。武知は大石と組んで彰人、平田一喜組と対戦した。武知は裸絞めや脳天砕きで平田を攻め込み、チョークスラムを決めようとしたところで平田が「待った」。