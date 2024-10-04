『ねことじいちゃん5』（ねこまき（ミューズワーク）/KADOKAWA）第21回【全47回】ここは、じーちゃんとばーちゃんとねこの町。ばあさんに先立たれ、猫のタマと2人暮らしをしている大吉じいちゃん。一緒に老いて白髪の生えるまで、楽しいときも苦しいときもずーっとそばにいる。ベランダでのんびり日向ぼっこをしたり、かくれんぼしたり、時には一緒に買い物へ行くこともある。そんな2人の過ごす時間はかけがえのない宝物――。大吉