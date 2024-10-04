ドラマの撮影中に照明機材が落下し、負傷した山本美月（33）が4日、負傷後初めてインスタグラムを更新し、近況をつづった。清水アキラの三男・清水良太郎が救急搬送「フェスで大事故」動画を投稿右手でピースサインをする画像をアップ。「皆様、ご心配おかけして申し訳ございません。私はとっても元気です!!」と報告。「皆さんに作品が届く日を楽しみに、撮影頑張ります」と続けた。フォロワーからは「どうかご無理なさらずがんば