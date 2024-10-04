明日10月5日（土）午前11時55分より日本テレビで放送（関東ローカル）の「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」。兼近大樹（EXIT）＆満島真之介が完全ノー台本で自由気ままなグルメドライブ。今回は、綾小路翔と行く神奈川県大和市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！氣志團のメインボーカル・綾小路が待っていたのは「大和スタジアム」。兼近は「氣志團万博」に出演した事があり綾小路