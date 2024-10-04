SIX LOUNGEの新曲「言葉にせずとも」の配信が開始された。この曲は、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-』OPテーマであり、アニメの主人公黒崎一護たちのように、本物の絆の前では言葉も、そして神様すらも必要ないというメッセージが込められた楽曲だ。10月4日（金）19：00にはアニメのノンクレジットオープニングムービーのプレミア公開も予定されている。「言葉にせずとも」作詞：ナガマツシンタロウ作曲：ヤマグチユウモリ配