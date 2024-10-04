ディリゲントは、蘭DJ.Studioが提供するDJとDJミックスのためのDAW「DJ.Studio」の取り扱いを開始した。基本バージョンとなる「DJ.Studio」の価格は19,800円、WAVファイル対応、オートメーション対応など高度な機能を搭載する「DJ.Studio Pro」の価格は29,700円、最上位バージョンの「DJ.Studio Pro + Stems」の価格は39,600円。なお、上位2製品については、2024年10月15日まで、最大30%オフのイントロプライスでの提供を行う。DJ