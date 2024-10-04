【「ダンダダン」全話無料公開キャンペーン】 期間：10月1日～10月31日 集英社は、同社のコミック配信サイト「少年ジャンプ＋」にてマンガ「ダンダダン」の全話無料キャンペーンを実施している。期間は10月1日から10月31日まで。 「ダンダダン」は、オカルトマニアの少年・高倉と宇宙人を信じない少女・綾瀬が怪奇に出会うことから始まるオカルティック青春