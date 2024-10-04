元プロ野球選手で野球解説者の山崎武司氏(※崎はたつさき)が9月28日、YouTubeチャンネル『【東海テレビ公式】ドラHOTpress』で公開された動画「ドラHOT+ 山崎武司が愛する竜へ提言!」に登場。中日の今後について語った。山崎武司氏○山崎武司氏、中日に提言中日に向けての提言を求められた山崎氏は、「ちょっと厳しいですよ、今日は」と前置きしつつ、フリップで「チーム改革の失敗」と提示。まずは「立浪ドラゴンズの一番の改革は