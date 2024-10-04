世良公則が、最新ライブからベストセレクションのライブ音源をまとめたデジタルライブアルバム『迸る』を10月21日に配信リリースする。現在ツアー中の＜世良公則アコースティックソロライブ〜迸る（hotobashiru)〜生きるチカラが此処にある＞より、選りすぐりのライブテイクを12曲にまとめ、ライブ録音ならではの世良の圧倒的なヴォーカルとパワフルなギターサウンドが余すところなく収録されている。そして、TWISTのオリジナルメ