【女子ゴルフ・スタンレー・レディースホンダ】第１日（４日、静岡・東名ＣＣ、６６１０ヤード＝パー７２、賞金総額１億２０００万円、優勝２１６０万円）悪天候の影響で開始が遅れ、全選手がホールアウトできず日没サスペンデッドとなった。河本結は１２ホールを終えて５バーディー、ノーボギーで５アンダー。渡辺彩香が１７ホールを終えて４アンダーとしている。