BOOM BOOM SATELLITESが、10月9日にリリースする初の映像BOX『EXPERIENCED Memories Records ARCHIVES -Remastered-』より「EMBRACE」のライブ映像が公開された。◆BOOM BOOM SATELLITES 画像本曲はDisc-4の『EXPERIENCED?−EMBRACE TOUR2013 武道館−』に収録されたもの。この他、代表曲「KICK IT OUT」や「EASY ACTION」、ライブ定番曲「MORNING AFTER」の映像も特設サイトに公開されている。さらに、この作品をプロデュースし