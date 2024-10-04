BMSG POSSEが12月にリリース予定のオムニバスアルバム『TYOISM Vol.1』から、第1弾コラボレーションアーティスト・CHANGMO (読み：チャンモ)と共に制作した楽曲｢ZOOM (Prod. ZEN (INIMI), Sunny (INIMI))｣が10月30日にデジタルリリースされることが決定した。2019年にリリースした名曲｢METEOR｣のヒットをきっかけに『MAMA2020』の「ベストヒップホップ＆アーバンミュージック」にノミネートし韓国をはじめ、あらゆる国々で指示を集