岡崎体育が、2作目となる配信EP『Pedigree』（読み：ペディグリー）を10月9日にリリースする。本作のリード曲となる「カバ公園」は、2021年にリリースされた「Quick Report」の歌詞にその名が出てきており、「失恋ソング」や「おっさん」も手掛けた野村陽一郎と再びタッグを組んだ、渾身のラブソングに仕上がっている。 そのほか、ライブで頻繁に披露されている“盆地テクノ”の真骨頂「Gung Tang Summer Bong Winter」や、2023年