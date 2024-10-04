エレコム株式会社は、USB最新規格「USB4 Ver2.0」に対応したUSB Type-Cケーブルを12月中旬に発売する。 最大80Gbpsのデータ転送速度と60Wの給電能力を実現したUSB Type-Cケーブル。最大転送速度は「USB4 Ver1.0」の2倍にあたる転送速度であり、給電機能ではUSB Power Deliveryに対応している。国内初となるUSB-IF正規認証を取得した製品となる。 また、USB Power Delivery EPR（Extended Power Range）