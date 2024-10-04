大量に届いたお菓子…意外な方法でガチ仕分けカーリング女子で、五輪2大会連続メダルのロコ・ソラーレは現地1日にカナダ・シャーロットタウンで開幕した「グランドスラム・オブ・カーリング」のひとつ「ツアーチャレンジ」に出場している。サードの吉田知那美は自身のインスタグラムで、大量に贈られてきたプレゼントを“仕分ける”様子を公開。ファンから「いつもニコニコ楽しそう」「癒されるわー」「この迫られ方はヤバい」と