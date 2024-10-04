1970年代後半から80年代にかけて田舎ソングのリバイバルが起こっていた？田舎のパワーと日本情緒の魅力を感じる昭和の名曲について、シンガーソングライター・音楽評論家の中将タカノリと、シンガーソングライター・TikTokerの橋本菜津美がラジオ番組で語り合いました。1970年代後半から80年代にかけて起こった田舎ソングリバイバルとは？※ラジオ関西『中将タカノリ・橋本菜津美の昭和卍パラダイス』2024年8月30日放送回より