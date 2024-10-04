【モデルプレス＝2024/10/04】Aぇ! groupの佐野晶哉が、17日発売の英文情報雑誌『Eye-Ai』＋Vol.8（‎ザ・ショット）の表紙に登場。自身のグループでの役割について語る。【写真】佐野晶哉、肉体美披露◆佐野晶哉「Eye-Ai」表紙登場今回、表紙を飾るのは、ドラマ『離婚後夜』（ABCテレビ・テレビ朝日系）で主演を務める佐野。ピンクカラーが目印の表紙号で、ドラマのことや同作品でAぇ! groupが務める主題歌のこと、また、グ