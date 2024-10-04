【モデルプレス＝2024/10/04】女優の趣里が主演を務める月10ドラマ「モンスター」（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜よる10時〜）が10月14日より放送スタート。今回、デザイナー・森永邦彦氏がデザイナーを務める「アンリアレイジ（ANREALAGE）」と衣装のコラボレーションが実現した。【写真】「ブギウギ」趣里＆水上恒司、キス寸前距離◆趣里主演「モンスター」×「アンリアレイジ」衣装コラボ実現アンリアレイジは、ファッショ