ボートレース浜名湖のG1「浜名湖賞」は2日目を終えた。丸野一樹が2日目を連勝した。前半6Rは4コースから、そして後半11Rは5コースから、ともに捲り差しで突き抜けた。スタートしてからの行き足、さらには回ってから出て行く動きは間違いなくトップ級の仕上がりだ。「（連勝は）出来過ぎですよ。足に関しては見ての通り。エンジンがいいし、特にターン回りの感じがいいですね」近況は三国G2モーターボート大賞V、そして直