9mm Parabellum Bulletが、10月9日(水)20時より、YouTube Liveにてトーク番組「カオスの百年」vol.34を生配信する。生配信には菅原卓郎が出演、10月23日に発売するアルバム『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』より、「Baby, Please Burn Out」のミュージックビデオが初公開される。配信前半では「Baby, Please Burn Out」のミュージックビデオのディレクションや、今作のジャケット写真も手がけた西槇太一と河島遼太郎が、後半には配信