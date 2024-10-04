■「2011年デビューと2020年デビューで、全然違う人生だよね」（中島健人） 【動画】互いをねぎらう阿部亮平と中島健人の『初耳学』収録直前ムービー MBS／TBS『日曜日の初耳学』公式X（旧Twitter）にて番組レギュラーの中島健人とゲストのSnow Man阿部亮平による収録直前ムービーが公開された。 スタッフから「おふたりは仲いいんですか？」と問われ、中島は「古くからの（友人）」